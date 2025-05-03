Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
03.05.2025 01:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs tarihinde KKTC'yi ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
(İHA) Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
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