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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Birleşmiş Milletler iş birliğiyle müzikal buluşma

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Birleşmiş Milletler iş birliğiyle hazırlanan özel konseri 23 Ekim 2026 Cuma akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleştirecek. Avrupa'nın önde gelen opera ve senfoni sahnelerindeki yorumlarıyla tanınan prestijli İngiliz şef Leo Hussain’in yöneteceği konserde, 2018 Long-Thibaud-Crespin Uluslararası Yarışması’nın birincisi seçilen keman virtüözü Diana Tishchenko solist olarak yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Birleşmiş Milletler iş birliğiyle müzikal buluşma
Çiğdem Berfin Sevinç

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Birleşmiş Milletler iş birliğiyle hazırlanan özel konserle 23 Ekim 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Birleşmiş Milletler iş birliğiyle müzikal buluşma 1

Avrupa’nın önde gelen opera ve senfoni sahnelerindeki yorumlarıyla tanınan İngiliz şef Leo Hussain’in yöneteceği konserde, uluslararası kariyeriyle dikkat çeken keman virtüözü Diana Tishchenko solist olarak sahne alacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Birleşmiş Milletler iş birliğiyle müzikal buluşma 2

ÖNE ÇIKAN BÖLÜM 'TÜRK' ESİNTİLİ OLACAK

2018 Long-Thibaud-Crespin Uluslararası Yarışması’nın birincisi olan Diana Tishchenko, gecede Wolfgang Amadeus Mozart’ın 5 No’lu Keman Konçertosu’nu (K. 219) seslendirecek. Osmanlı mehter müziğinin ritmik etkilerini taşıyan ve “Türk Konçertosu” olarak da anılan eser, konserin öne çıkan bölümlerinden biri olacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Birleşmiş Milletler iş birliğiyle müzikal buluşma 3

Letonyalı besteci Emīls Dārziņš’in Melankolik Vals adlı eseriyle başlayacak program, Mozart’ın konçertosunun ardından Türk çok sesli müziğinin öncü isimlerinden Ahmed Adnan Saygun’un Ayin Raksı (Op. 57) adlı eseriyle devam edecek. Gecenin finalinde ise Richard Strauss’un görkemli orkestrasyonuyla öne çıkan Güllü Şövalye Süiti (Op. 59) seslendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Birleşmiş Milletler iş birliğiyle müzikal buluşma 4

Farklı dönemlerin, kültürlerin ve müzikal anlatımların bir araya geldiği özel konser, klasik müziğin evrensel dilini Ankara’da dinleyicilerle buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Birleşmiş Milletler iş birliğiyle müzikal buluşma 5

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Birleşmiş Milletler iş birliğiyle müzikal buluşma 6

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Birleşmiş Milletler iş birliğiyle müzikal buluşma 7

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konser Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
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