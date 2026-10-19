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İzmir siyasetinde hareketlilik devam ediyor: Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan Yeni Parti’den istifa etti

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan Yeni Parti’den istifa etti. Erdoğan göreviyle ilgili aldığı bir kararını daha açıkladı.

İzmir siyasetinde hareketlilik devam ediyor: Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan Yeni Parti’den istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa edip bir süre bağımsız kaldıktan sonra AK Parti'ye geçmesi gündeme damga vurmuştu.

İzmir siyasetinde hareketlilik devam ediyor: Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan Yeni Parti’den istifa etti 1

KARABURUN BELEDİYESİ'NDE YENİ PARTİ İSTİFASI

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, parti üyeliğinden ayrılma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, siyasi yaşamı boyunca önceliğinin her zaman ilçesine ve hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim. Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda YENİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu kararım, Karaburun’a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir.

"BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"

Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim. Bizim için esas olan, Karaburun’un ihtiyaçları, hemşehrilerimizin beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olmaya, Karaburun için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum."

DÜN YENİ PARTİ SEÇİMİNDE OY KULLANMIŞTI

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, dün gerçekleşen ön seçimde Yemi Parti İzmir İl Başkanı adayının belirlenmesi için oy kullanmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
istifa Yeni Parti
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