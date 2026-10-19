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Zirve tırmanışında feci şekilde can verdi! 3 bin 400 metreden düşüp 300 metre sürüklendi

Kayseri'de Hollandalı dağcı Wessel Westerhof ile ona rehberlik yapan Hasan Ali Şahin (41) Erciyes dağına zirve tırmanışı gerçekleştirdi. 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi bölgesinden düşen Şahin, yaklaşık 300 metre sürüklendi. Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, donma tehlikesi geçiren Hollandalı dağcı ise kurtarıldı.

Zirve tırmanışında feci şekilde can verdi! 3 bin 400 metreden düşüp 300 metre sürüklendi

Hollandalı dağcı Wessel Westerhof ile ona rehberlik yapan Hasan Ali Şahin (41), Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Zirve tırmanışında feci şekilde can verdi! 3 bin 400 metreden düşüp 300 metre sürüklendi 1

TIRMANIŞ SIRASINDA DÜŞÜP, 300 METRE SÜRÜKLENDİ

Şahin, 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi bölgesinde tırmanış sırasında düşerek yaklaşık 300 metre sürüklendi.

Zirve tırmanışında feci şekilde can verdi! 3 bin 400 metreden düşüp 300 metre sürüklendi 2

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Diğer dağcının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İHH ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Zirve tırmanışında feci şekilde can verdi! 3 bin 400 metreden düşüp 300 metre sürüklendi 3

HOLLANDALI DAĞCI KURTARILDI

Kısa sürede Westerhof ile irtibat kuran ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. AFAD'ın profesyonel dağcı ve dron ekibinin de katıldığı çalışmada dağcılara ulaşıldı.

1 DAĞCI VEFAT ETTİ

Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KURTARILAN DAĞCI DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Ekipler, mahsur kaldığı yerde donma tehlikesi geçirdiği öğrenilen Westerhof ile hayatını kaybeden Şahin'in cansız bedenini dağdan indirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri dağcı
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