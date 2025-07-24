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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Sinan Taş görevden alındı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Hilal Yılmaz Taştan atandı. Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Cihad Erginay, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü'ne, Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürü Gülsüm Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Hatice Oya Tunga Çağlı, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Kemal Onur Özçeri, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Yağmur Ahmet Güldere, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Ali Barış Ulusoy, Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü'ne Hami Aksoy, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Savaş atandı.

ÇEŞİTLİ KURUMLARA ATAMALAR YAPILDI

Ticaret Bakanlığı'nda ise Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Arif Ertekin, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez görevden alındı. Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık atandı.
Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliklere yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Zeynelabidin Arda Yılmaz, Fırat Aktaş, İsmail Ataş, Fatih Can Şakrak ve Harun Berkay Garip atandı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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