Cumhuriyet’in 102. yılı: Memleketin dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı! Yüz binler Anıtkabir’e koştu…

Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü, Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Yüz binlerce vatandaş, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’i ziyaret etti.

ANKARA

AĞRI

Ağrı'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında Adliye binası önünde tören düzenlendi. Askeri, öğrenci ve araç geçit töreni yapıldı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı törenle kutlandı. Programda jandarma komando birliği gösteri sundu, güvenlik birimleri geçit töreni gerçekleştirdi.

KARS

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyündeki öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankart taşıyan öğrenciler ve halk, köy içinde tur attı.

ESKİŞEHİR

VAN

ERZİNCAN

ÇANKIRI

BALIKESİR

ERZURUM

SİİRT

İZMİR

İzmir Deniz Polisi’ne bağlı kurbağa adamlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çeşme açıklarında, 2004 yılında Aliağa’ya söküm için götürülürken batan Monem gemisine dalarak Türk bayrağı açtı.

İSTANBUL