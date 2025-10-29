Cumhuriyet’in 102. yılı: Memleketin dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı! Yüz binler Anıtkabir’e koştu…

Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü, Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Yüz binlerce vatandaş, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’i ziyaret etti.
Ağrı'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında Adliye binası önünde tören düzenlendi. Askeri, öğrenci ve araç geçit töreni yapıldı.
Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı törenle kutlandı. Programda jandarma komando birliği gösteri sundu, güvenlik birimleri geçit töreni gerçekleştirdi.
Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyündeki öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankart taşıyan öğrenciler ve halk, köy içinde tur attı.
İzmir Deniz Polisi’ne bağlı kurbağa adamlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çeşme açıklarında, 2004 yılında Aliağa’ya söküm için götürülürken batan Monem gemisine dalarak Türk bayrağı açtı.
