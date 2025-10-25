Cumhuriyet’in 102. yılında dağcılar, Emler Zirvesi’nde buluşacak

Niğde Valiliği himayesinde, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Niğde Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet coşkusunu zirvede yaşamak isteyen 102 dağcı, Aladağlar’ın 3 bin 723 metre yüksekliğindeki Emler (Engin Tepe) Zirvesi’ne tırmanmak için bir araya geldi.



Valilik önünde yapılan kısa bilgilendirmenin ardından ekip, araçlarla Sokullupınar Kamp Eğitim Merkezi’ne geçti. Burada kamp çadırlarını kuran ekibe tırmanış rotası ve güvenlik önlemleriyle ilgili detaylı bilgi verildi ve ardından katılımcılar tarafından 102 metre Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirildi.



Etkinlik öncesi konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhuriyet’in 102. yılında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 102. yılında 102 dağcı ile birlikte çok güzel bir etkinlik yapılacak. Bugün çadır kuruluyor, birçok yerden dağcılar burada. Niğde dağcılık açısından büyük bir potansiyele sahip. Aladağlar, Türkiye’nin dağcılık açısından adeta cenneti. Niğde, dört bir yanı dağlarla çevrili bir şehir. Aladağlar özellikle Türkiye’nin en zor tırmanılabilen zirvelerine ev sahipliği yapıyor. Demirkazık, Kızılkaya, Emler, Çağalınbaşı, Beşparmak gibi rakımı 3 bin 500’ün üzerinde 50’ye yakın zirvemiz var. Dağcılar bu bölgeyi bu yüzden çok seviyor" ifadelerini kullandı.



Dağcılar, 26 Ekim Pazar sabahı saat 04.00’te tırmanışa geçerek gün doğumuyla birlikte zirveye ulaşmayı hedefliyor. Zirvede Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okuyacak olan dağcılar, Cumhuriyetin 102. yılını doruklarda kutlayacak.



Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır