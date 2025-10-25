HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Cumhuriyet’in 102. yılında dağcılar, Emler Zirvesi’nde buluşacak

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen ’102. Yılda, 102 Dağcı ile Emler Zirvesi’ etkinliği için farklı illerden gelen dağcılar zirve faaliyeti yapacak.

Cumhuriyet’in 102. yılında dağcılar, Emler Zirvesi’nde buluşacak

Niğde Valiliği himayesinde, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Niğde Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet coşkusunu zirvede yaşamak isteyen 102 dağcı, Aladağlar’ın 3 bin 723 metre yüksekliğindeki Emler (Engin Tepe) Zirvesi’ne tırmanmak için bir araya geldi.

Cumhuriyet’in 102. yılında dağcılar, Emler Zirvesi’nde buluşacak 1
Valilik önünde yapılan kısa bilgilendirmenin ardından ekip, araçlarla Sokullupınar Kamp Eğitim Merkezi’ne geçti. Burada kamp çadırlarını kuran ekibe tırmanış rotası ve güvenlik önlemleriyle ilgili detaylı bilgi verildi ve ardından katılımcılar tarafından 102 metre Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in 102. yılında dağcılar, Emler Zirvesi’nde buluşacak 2
Etkinlik öncesi konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhuriyet’in 102. yılında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 102. yılında 102 dağcı ile birlikte çok güzel bir etkinlik yapılacak. Bugün çadır kuruluyor, birçok yerden dağcılar burada. Niğde dağcılık açısından büyük bir potansiyele sahip. Aladağlar, Türkiye’nin dağcılık açısından adeta cenneti. Niğde, dört bir yanı dağlarla çevrili bir şehir. Aladağlar özellikle Türkiye’nin en zor tırmanılabilen zirvelerine ev sahipliği yapıyor. Demirkazık, Kızılkaya, Emler, Çağalınbaşı, Beşparmak gibi rakımı 3 bin 500’ün üzerinde 50’ye yakın zirvemiz var. Dağcılar bu bölgeyi bu yüzden çok seviyor" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet’in 102. yılında dağcılar, Emler Zirvesi’nde buluşacak 3
Dağcılar, 26 Ekim Pazar sabahı saat 04.00’te tırmanışa geçerek gün doğumuyla birlikte zirveye ulaşmayı hedefliyor. Zirvede Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okuyacak olan dağcılar, Cumhuriyetin 102. yılını doruklarda kutlayacak.

Cumhuriyet’in 102. yılında dağcılar, Emler Zirvesi’nde buluşacak 4

Cumhuriyet’in 102. yılında dağcılar, Emler Zirvesi’nde buluşacak 5
Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybettiAntalya'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
Cinayetten aranıyordu! Abhazya'da yakalandı, Samsun'a getirildiCinayetten aranıyordu! Abhazya'da yakalandı, Samsun'a getirildi

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.