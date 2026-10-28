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Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Türk dünyası Ankara'da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu

Cumhuriyet’in 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Dünyası Özel Konseri, 400 sanatçıyı aynı sahnede buluşturdu. Ankara Arena Spor Salonu’nu dolduran sanatseverler, eserlere alkışlarla eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştı. Konseri izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dünyasının sanatçılarının ortak kültürün zenginliğini ve kardeşliğin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Türk dünyası Ankara'da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu
Metin Yamaner

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Cumhuriyet Bayramı Konserleri kapsamında gerçekleştirilen Türk Dünyası Özel Konseri, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Türk dünyasının sesleri ve sahne kültürüyle buluşturdu.
Cumhuriyet in 103 üncü yılında Türk dünyası Ankara da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu 1
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen konseri izleyerek sanatçıların ve sanatseverlerin bayram heyecanına ortak oldu.

Cumhuriyet in 103 üncü yılında Türk dünyası Ankara da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu 2

Konsere ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da katıldı.
Cumhuriyet in 103 üncü yılında Türk dünyası Ankara da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu 3
Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının sahne aldığı gecede Murat Karahan, Zarina Altynbayeva ve Türk dünyasının değerli solistlerine korolar ve dans toplulukları eşlik etti. Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen’in özel konuk olarak katıldığı konser, toplam 400 sanatçıyı Cumhuriyet’in 103’üncü yılı için aynı sahnede bir araya getirdi.

Cumhuriyet in 103 üncü yılında Türk dünyası Ankara da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu 4

Ankara Arena Spor Salonu’nu dolduran coşkulu kalabalık, sanatçıların seslendirdiği eserlere alkışlarla eşlik etti. Solistlerin performansları, koroların güçlü sesleri ve dans topluluklarının gösterileriyle renklenen gecede, sahnedeki heyecan tribünlere taşındı. Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen sanatçılar ile sanatseverler, Cumhuriyet Bayramı’nın sevincini birlikte yaşadı.

Cumhuriyet in 103 üncü yılında Türk dünyası Ankara da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu 5

"400 SANATÇI, AYNI SAHNE, AYNI COŞKU"

Bakan Ersoy, konsere ilişkin sosyal medya paylaşımında, “400 sanatçı, aynı sahne, aynı coşku… Cumhuriyetimizin 103. yılını Türk dünyasının ortak sesiyle kutluyoruz!” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet in 103 üncü yılında Türk dünyası Ankara da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu 6
Ankara Arena’da sanatçıların ve sanatseverlerin Cumhuriyet Bayramı heyecanını paylaştıklarını belirten Ersoy, şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile solistlerin, koroların ve dans topluluklarının unutulmaz bir gece yaşattığını ifade etti. Ersoy, özel konuk Dimash Qudaibergen’in de sesi ve yorumuyla bu anlamlı buluşmaya ayrı bir renk kattığını kaydetti.

Cumhuriyet in 103 üncü yılında Türk dünyası Ankara da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu 7

"ORTAK KÜLTÜRÜMÜZÜN ZENLİĞİNİ VE KARDEŞLİĞİMİZİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU"

Konserin Türk dünyası arasındaki kültürel bağlar açısından taşıdığı anlamı vurgulayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
“Bu gece aynı sahnede buluşan Türk dünyasının sanatçıları, ortak kültürümüzün zenginliğini ve kardeşliğimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Farklı coğrafyalardan yükselen sesler, Cumhuriyetimizin coşkusunda birleşti.”
Cumhuriyet in 103 üncü yılında Türk dünyası Ankara da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu 8
Kültür ve sanat aracılığıyla Türk dünyası arasındaki yakınlığı güçlendirmeyi sürdüreceklerini belirten Ersoy, “Kültür ve sanatın kurduğu bağlarla Türk dünyası arasındaki yakınlığı güçlendirmeye, ortak mirasımızı birlikte yaşatmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy, gecede emeği geçen sanatçılara, topluluklara ve aynı heyecanı paylaşan sanatseverlere teşekkür ederek Cumhuriyet’in 103’üncü yılını kutladı.

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA İKİNCİ BULUŞMA KÜLLİYE'DE

TDT Cumhuriyet Bayramı Konserleri, 29 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek özel programla devam edecek. Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna gerçekleştirilecek davetli konserde Dimash Qudaibergen, kendi müzik topluluğuyla sahne alacak.
Cumhuriyet in 103 üncü yılında Türk dünyası Ankara da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu 9

Cumhuriyet in 103 üncü yılında Türk dünyası Ankara da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu 10

Cumhuriyet in 103 üncü yılında Türk dünyası Ankara da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu 11

Cumhuriyet in 103 üncü yılında Türk dünyası Ankara da tek ses oldu: 400 sanatçı aynı sahnede buluştu 12

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Anahtar Kelimeler:
kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
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