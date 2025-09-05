HABER

Cüneyt Özdemir de şaşkın! Tahliye edilen CHP'li belediye başkanı Alaattin Köseler hakkında "MHP'ye geçecek" iddiası kulisleri hareketlendirdi

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında ses getirecek bir iddia gündeme geldi. Köseler "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından tutuklanmış, bugün ise tahliye edilmişti. Şimdiyse kulislerde Köseler'in MHP'ye geçeceği konuşuluyor!

Hazar Gönüllü

İstanbul'da operasyon yapılan belediyelerden biri de Beykoz Belediyesi'ydi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmıştı.

ALAATTİN KÖSELER'E TAHLİYE KARARI

Köseler dahil 13'ü tutuklu toplam 26 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Mahkeme heyeti, aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

CÜNEYT ÖZDEMİR DE BEKLEMİYORDU: "TAHLİYE ETTİLER, BEN ŞOK"

Bu karar gazeteci Cüneyt Özdemir'i de şaşırttı. YouTube'daki yayınında gelişmeye değinen Özdemir "CHP’nin soruşturmasında bugün Beykoz Belediye Başkanını tahliye ettiler, ben şok. Hiç beklemiyordum. Kimseyi bırakmazlar diye düşünüyordum" diye konuştu.

ALAATTİN KÖSELER HAKKINDA 'MHP' İDDİASI

Özdemir'in ardından gazeteci Kenan Taş ise Köseler hakkında kulisleri hareketlendiren iddiayı dile getirdi. Taş'ın dile getirdiği iddiaya göre Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in MHP’ye geçeceği dile getiriliyor.

BEYKOZ'U AZ FARKLA KAZANMIŞTI

2024 yerel seçimlerinde Alaattin Köseler, AK Partili rakibi Murat Aydın'a karşı yüzde 0.96 farkla kazanmıştı.

