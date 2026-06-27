Cüneyt Özdemir ile Nevzat Aydın arasında skandal kavga! Küfürler havada uçuştu

Türkiye'nin ABD zaferiyle başlayan sevinç, gazeteci Cüneyt Özdemir ile Nevzat Aydın arasında küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu bir tartışmaya dönüştü. Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'ın "Olay külliyen tiyatro" yorumuna Özdemir sert ve küfürlü ifadelerle karşılık verince ikili arasında gerilim yaşandı.

Dünya Kupası'na ikinci maçında veda eden Türkiye, üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, ABD'yi 3-2 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçı kazandı.

"OLAY KÜLLİYEN TİYATRO"

Karşılaşmanın ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, gol sevincini X hesabından paylaştı. Özdemir'in paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından "abartılı" bulunurken, paylaşımın altına çok sayıda yorum yapıldı. Paylaşıma yorum yapan isimlerden biri de Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın oldu. Aydın, Özdemir'in sevinci için "Sevinilebilir, onda sıkıntı yok da olay külliyen tiyatro" yorumunda bulundu.

ÖZDEMİR'DEN KÜFÜRLÜ YANIT

Cüneyt Özdemir, Nevzat Aydın'ın yorumuna küfürlü ifadelerle tepki gösterdi. Özdemir paylaşımında, "Bi s.ktrolup gidebilirsiniz!" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ada eleştirilerini atlamadınız değil mi? Kolay değil görgüsüzlük Nevzat bey… Bi s.ktrolup gidebilirsiniz! Hak ettiğiniz seviye bu sizin. Milli Takımımızın galibiyetini sevinirken de, hesabını sizin gibi sonradan görmelere sormayalım izninizle… (Hadsize had bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir.)"

AYDIN'DAN "YALAKA" YANITI

Cüneyt Özdemir'in sözlerine Nevzat Aydın'dan yanıt geldi. Aydın, Özdemir'e, "Hah şöyle gerçek yüzünü göster Cüneyt. Herkes senin nasıl bir kompleksli hıyar ve yalaka olduğunu görsün" ifadeleriyle karşılık verdi.