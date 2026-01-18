HABER

Çüngüş’te devrilen elektrik direkleri onarıldı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde geçtiğimiz günlerde kar yağışlarından dolayı devrilen elektrik direkleri, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu onarıldı.

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde geçtiğimiz günlerde kar yağışlarından dolayı devrilen elektrik direkleri, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu onarıldı.

Çüngüş’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışlarından dolayı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde birçok elektrik direği devrildi. Ekipler arıza tespit çalışmalarının ardından harekete geçti. Yapılan çalışmalarla devrilen direklerin neredeyse tamamı onarıldı. Ekiplerin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor.

Çüngüş'te devrilen elektrik direkleri onarıldı 4

