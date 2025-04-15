'Cunta' çıkışına AK Parti'den yanıt gecikmedi! Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: "Vesayet ideolojisinin son sürümü"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'cunta' söylemi gündemdeki yankılarını sürdürüyor. Özel'in bugünkü konuşmasının ardından AK Parti'den tepki gecikmedi.

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN ÖZEL'E TEPKİ: BU SİYASİ MUHALEFET DEĞİL, MARJİNAL SİYASET

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Özel'e tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, “seçilmiş hükümeti” hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir" dedi.

Çelik paylaşımının devamında "Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. “Normalleşme” diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÇOK SERT 'CUNTA' ÇIKIŞI

Özgür Özel bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına değinirken "Bunun bir darbe girişimi olduğunu biliyoruz. Bu cuntanın karargahı Beştepe'dir. Sivil darbenin silahı yargı, mühimmatı yalan ve iftiradır. Bu darbe girişimi de milletin gönlünde destek görmemiş, tarihte de diğer darbeler gibi mahkum olacaktır" demişti.

Özel ayrıca "Önüne gelene "terörist, hırsız" diyenler şimdi olayın adı konulunca kızıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi de 19 Mart'tan sonra cunta unvanını almış cuntanın başıdır" ifadelerini kullanmıştı.