D-100 kara yolundaki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücünün hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, iki gün önce D-100 kara yolunda meydana geldi. Sezgin Alaylı idaresindeki otomobil ile Aytekin İlmek kontrolündeki otomobil çarpıştı. Sezgin Alaylı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Aytekin İlmek (34), K.P. (22) ve M.K.İ. (25) hastaneye kaldırıldı. Aytekin İlmek de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası olan İlmek’in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Hendek’in Dikmen Mahallesi’nde bulunan aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

