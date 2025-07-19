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D-100’de hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100’de hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, D-100 kara yolu Kızılcıkorman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan H.B. idaresindeki 35 AKA 58 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı sürücü, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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