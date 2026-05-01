D100’da refüje çarpan cip yatakla attı: 4 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda cipin refüje çarptıktan sonra takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

D100’da refüje çarpan cip yatakla attı: 4 yaralı

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Aşağı Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan A. yönetimindeki cip, yağışın etkili olduğu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan cip takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayça A., Gökçe Ece A. ve Nil A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil de kaza yapan ciptekilere çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması neticesinde refüje çarptı. İkinci kazada yaralanan olmadı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, "Kazayı gördüm, gördüğüm an ayağımı frene attım. Duramayınca da refüje çıktım. Allah’tan bir şey yok, sadece lastiğim patladı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

