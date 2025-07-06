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Dağ keçileri, yavrularını beslerken görüntülendi

Erzincan’ın Kemah ilçesinde yavrularını emziren 2 dağ keçisi, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından dronla görüntülendi.

Dağ keçileri, yavrularını beslerken görüntülendi

Zengin yaban hayatı ve eşsiz doğasıyla dikkat çeken Kemah ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçileri dronla görüntülendi. Dağlık bölgede yavrularını emziren 2 anne keçi, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından zoom özellikli dronla uzaktan kayıt altına alındı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Civan, özellikle yavrulama döneminde vahşi hayvanların yaşam alanlarına saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekti. Fatih Civan’ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Dağ keçileri, yavrularını beslerken görüntülendi 1

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
keçi dağ keçisi
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