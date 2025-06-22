Dağyenice'de 25 dönüm küle döndü

Nilüfer’de Dağyenice Mahallesi’nde anız yakmaktan kaynaklı bir yangın çıktı. Yaklaşık 25 dönümlük alanda meydana gelen yangına, Nilüfer Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekipler, koordineli çalışma ile alevin yayılmasını engelleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Başarıyla tamamlanan yangın söndürme çalışmalarında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları devam ederken, yeniden alevlenmemesi için gerekli tedbirleri de aldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır