Daha 1 gün önce oradaymış! İsa Aras Mersinli ve tutuklanan babası hakkında dikkat çeken iddia

Türkiye iki ildeki okul saldırılarıyla sarsıldı. Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün saat 13.30 civarında düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişi yaşamını yitirirken 6'sı ağır 13 öğrenci ise yaralanmıştı. Bununla birlikte katil İsa Aras Mersinli ile ilgili detaylar gündem oldu.

BABASI TUTUKLU

Saldırganın olayda 5 tabanca kullandığı, tabancaların, babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu belirlenmiş, baba Mersinli tutuklamıştı.

BİLGİSAYARINDA SALDIRI PLANI BULUNDU

16 yaşındaki saldırganın bilgisayarında yapılan aramada ise 11 Nisan tarihli bir belge bulundu. Belgede saldırganın "yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair içeriği bulunduğu öğrenildi.

'POLİGON' İDDİASI

Gündeme gelen iddialardan birine göre Mersinli, babasıyla poligona gidiyordu. Hatta saldırıdan sadece bir gün önce de poligondalardı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında dile getirdiği bu iddiaların ardından şöyle devam etti:

"GECE BİR GÜN ÖNCEKİ BASKINI İZLEMİŞ"

"Geceyi de Şanlıurfa’daki okul baskınını izleyerek geçirdiğini söylediler. Ayrıca sabahlara kadar uyumayıp sosyal medyada vakit geçiren bir çocuk olduğunu söylediler.