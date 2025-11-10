HABER

Daha 3 yaşında! Küçük Beykan acil ilik nakli bekliyor; ailesinden yardım çağrısı

Henüz 3 yaşında olan Beykan Kayra Boynukara, Miyelodisplastik Sendrom (MDS) teşhisiyle yaşam savaşı veriyor. Minik Beykan’ın yaşama tutunabilmesi için zamanla yarışılıyor. Tek umudu ise uygun donörden yapılacak kök hücre (ilik) nakli.

3 yaşındaki Beykan Kayra Boynukara hayatta kalabilmek için acil ilik nakli bekliyor. Beykan’ın ailesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak kök hücre bağışına davet etti. “Her bağış bir umut, her umut bir can demek” diyen aile, 35 yaş altı sağlıklı bireylerin Türk Kızılayı merkezlerine giderek kök hücre bağışında bulunabileceklerini hatırlattı.

Kampanyanın amacı, Beykan ve onun gibi nakil bekleyen binlerce çocuğa umut olmak.

KIZILAY MERKEZLERİNDEN KOLAYCA BAĞIŞ YAPILABİLİYOR

Uzmanlar, kök hücre bağışının son derece basit bir işlem olduğunu belirtiyor. Bağışçılardan yalnızca bir tüp kan alınıyor ve bu örnek, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla uygun hastalarla eşleştiriliyor.

Kök hücre bağışı; kanser, kemik iliği yetmezliği, lösemi ve MDS gibi hastalıklarda hastalara yeniden yaşam şansı tanıyor.

“BEYKAN İÇİN UMUT OL” ÇAĞRISI

Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Oğlumuz Beykan 3 yaşında ve henüz hayatın başında. Yaşaması için bir donöre, bir kahramana ihtiyacı var. Türk Kızılayı’na gidip ‘Beykan Kayra Boynukara adına kök hücre bağışı yapmak istiyorum’ demeniz yeterli. Her bir bağış, bir çocuğun hayata tutunmasına vesile olabilir.”

Bağış ve bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0546 153 00 02 numaralı telefon üzerinden aileyle iletişime geçebiliyor.

