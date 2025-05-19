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Daha önce hiç görmediniz: Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekimindeki videosu ortaya çıktı!

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, müzelerde sergilenen ve birçok kişiye imzaladığı seri çekim fotoğraflarının bilinmeyen video görüntüleri de ortaya çıktı. İstanbul'da 1927 yılında bir fotoğrafçıda çekildiği düşünülen seri fotoğraflar ve video, 1950'lerde yapılmış bir Atatürk belgeselinde bulundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhurbaşkanlığı döneminde, İstanbul'da bir fotoğraf stüdyosunda çektirdiği seri fotoğraflara ait video görüntüler ortaya çıktı. Atatürk'ün gün yüzüne çıkmamış veya çok ender bilinen fotoğraf ve videolarının arşivini yapan Ali Taner Tümer (22) adlı öğrenci, 1927 yılında çekilmiş bu seri fotoğraf çekimi ve videosuna 1950'lerin ortasında çekildiği düşünülen bir belgeselden ulaştı.

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Fotoğraf çekimine ait fotoğraflar ve bu ana ait video görüntülerine ilişkin bilgi veren Tümer, “Atatürk'ün 1 Temmuz 1927'de İstanbul'a gelişinden sonra kayda alındığı biliniyor. İstanbul'da bir fotoğrafçıda fotoğrafları çekilmiştir ve Atatürk'ün kısa bir filmi alınmıştır. Görüntülerin daha uzun olduğunu düşünüyorum ve daha önce doğru tarih ve bilgilendirme ile paylaşılmamıştır" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞININ İLK DÖNEMİ

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Atatürk'ün bu görüntüsü ve fotoğraflarının kayda alındığı tarihin Cumhurbaşkanlığının birinci dönemi olduğunu söyleyen Tümer, “Görüntüler Temmuz 1927'de çekilmiştir. Bu bilgiyi destekleyen ise Atamızın fotoğraflarını belirli tarihlerde önemli devlet başkanları, yakın çevresinde bazı kişilere imzalamasından anlaşılmaktadır.

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Örnek olarak Atatürk'ün bu fotoğraflarından 1 tanesi Temmuz 1927'de Servet-i Fünun dergisinde kapak olmuştur. Sovyet Büyükelçisi Suriç’e imzaladığı biliniyor. Bir diğer örnek ise Atatürk bu fotoğrafını Eylül 1927'de en yakın arkadaşlarından Nuri Conker Bey'e imzalıyor, bir koleksiyonerde bulunuyor, onu şans eseri gördüm" diye konuştu.

FOTOĞRAFLAR 46 YAŞINA AİT

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Atatürk'ün seri fotoğraf çekimine ilişkin çok az bilinen bir bilgi olduğuna da dikkati çeken Tümer, “Görüntüleri 19 Mayıs'ta paylaşmamın bir önemli sebebinin de Atamızın bu bayramı gençlere hediye etmiş olması. Diğer çok önemli sebebi ise kendisi seçilen en genç cumhurbaşkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanlığında üçüncü yılında ve kendisinin henüz 46 yaşında olması. Atamızın ne kadar genç göründüğünün 1927 yılında kayda alınan bu filmi ile ve fotoğraflarıyla belgelenmesi" dedi.

FOTOĞRAFÇIDA ÖZEL POZ VERİYOR

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Bu seri fotoğraf çekimi anlarına ait videonun çok nadir bilinen bir görüntü olduğunu dile getiren Tümer, video izlendiğinde zaten fotoğraflarla, görüntünün eşleştiğinin görülebileceğini de anlattı. Tümer, “İstanbul'da bir fotoğraf atölyesinde veya bir fotoğrafçıda özel bir şekilde poz veriyor Gazi Paşa. Bu fotoğrafların ve videonun çok daha uzun bir versiyonu olduğunu düşünüyorum. Özellikle TRT arşivlerinde veya henüz açılmamış bir arşivde olabileceğini düşünüyorum.

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5-6 yıldır Atatürk'ün görüntüleri ve fotoğrafları üzerine çalışıyorum, bulduğum fotoğrafları ve görüntüleri düzenleyip, tam tarihli şekilde arşivliyorum. Bu görüntüye ben ilk defa denk geldim. İkinci görüntüyü daha önce paylaşmıştım. Bu görüntüyle onun eşleşmesinin sebebi de ilk görüntüde Atatürk'ün hareketli olması. İkinci ve üçüncü sıraladığım görüntüde Atatürk'ün bir videosu mu yoksa normal çekilmiş bir şey mi tam anlaşılmıyordu. Ama bu ilk görüntüyü bulmam sayesinde hem fotoğrafın hem videonun birlikte çekildiği anlaşıldı" diye konuştu.

BAŞKA SERİ FOTOĞRAFLARI DA OLABİLİR

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Görüntülerin 1950'li yıllarda hazırlanmış bir Atatürk belgeseli içinden çıktığını, ancak belgeselin detaylarının olmadığını dile getiren Tümer, “Şu an günümüzde olmayan bir televizyon kanalında yayınlanmış sanırım. Akan giden bir görüntünün içinden tespit ettim. Görüntü ile fotoğrafların aynı anda olduğu Atamızın özellikle mendilinden de anlaşılıyor.

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Atamızın bu şekilde başka bir seri fotoğrafı çıkabilir mi? Çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum ama çok zor. Belki bir koleksiyonerin elinde yıllardır duruyor olabilir. Hiç gün ışığına çıkmamış olabilir" dedi.

(DHA)

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