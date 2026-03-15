Daha önce tahliye edilmişti! Mehmet Cemil Acar yakalandı

Hakkında rüşvet ve yolsuzluk soruşturması yürütülen ve 9 Mart'ta tahliye edilen DHMİ Genel Müdürlüğü eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar Aksaray'da yakalandı.

Daha önce tahliye edilmişti! Mehmet Cemil Acar yakalandı
Ufuk Dağ

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'la ilgili karara itiraz edilmişti. Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Acar'ın yeniden tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkardı. Ekipler Acar'ı Aksaray'da yakalandı.

Daha önce tahliye edilmişti! Mehmet Cemil Acar yakalandı 1

NE OLMUŞTU?

Mehmet Cemil Acar ve eski eşi Çağla Acar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Cemil ACAR, 28 Mart 2025'te Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, devamında kendine ve eşi Çağla Acar'a kamu davası açılmıştı.

Mahkeme 9 Mart'taki duruşmada Mehmet Cemil Acar hakkında tahliye kararı verdi. Bu karara yapılan itiraz üzerine Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Acar'ın yeniden tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkardı.

Yakalama emri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Mehmet Cemil Acar Aksaray'da yakalandı. Acar hakkında adli işlemler devam ediyor..

