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İzmir'de eski koca dehşeti: Kezzap attığı eski karısı öldü, kızı ise yaşam savaşında

İzmir'in Konak ilçesinde, eski eşi tarafından sokak ortasında kezzaplı saldırıya uğrayan 43 yaşındaki kadın hastanede verdiği 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay sırasında annesini korumak isterken ağır yaralanan 13 yaşındaki kızının hayati tehlikesi sürerken, kendi elleri de yanan ve olay yerinden kaçan katil zanlısı koca, jandarma tarafından hastanede yakalandı.

İzmir'de eski koca dehşeti: Kezzap attığı eski karısı öldü, kızı ise yaşam savaşında
Çiğdem Berfin Sevinç

Olay, 1 Haziran günü saat 13.30 sıralarında Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Hakan Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi Ayfer Karakayışlı ve 13 yaşındaki kızı M.N.Ş.'nin eve doğru yürüdüğü sırada önlerini kesti.

İzmir de eski koca dehşeti: Kezzap attığı eski karısı öldü, kızı ise yaşam savaşında 1

Yanında getirdiği kezzapla eski eşini pusuda bekleyen gözü dönmüş koca, sokak ortasında dehşet saçtı. Hakan Ş., elindeki kimyasal maddeyi bir anda eşinin üzerine fırlattı. Talihsiz kadın acılar içinde yere yığılırken, mahallede feryat sesleri yükseldi.

İzmir de eski koca dehşeti: Kezzap attığı eski karısı öldü, kızı ise yaşam savaşında 2

ANNESİNE SİPER OLAN KÜÇÜK KIZ DA AĞIR YARALANDI

Annesinin gözleri önünde kezzaplı saldırıya uğradığını gören 13 yaşındaki M.N.Ş., babasına engel olmak ve annesini kurtarmak için hiç düşünmeden araya girdi. Ancak bu sırada fırlatılan kezzabın bir kısmı küçük kızın da üzerine döküldü. Yaşanan arbede ve kimyasal maddenin tesiriyle saldırgan Hakan Ş. de ellerinden yaralandı. Şüpheli koca olayın ardından yaya olarak kayıplara karışırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir de eski koca dehşeti: Kezzap attığı eski karısı öldü, kızı ise yaşam savaşında 3

CANLANDIRMA ODASINDA MÜDAHALE EDİLDİ AMA KURTARILAMADI

Ağır yaralanan anne Ayfer Karakayışlı ve kızı M.N.Ş., olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğinde durumu kritik olan ve ilk olarak canlandırma odasında yoğun müdahaleye alınan anne Karakayışlı, ardından yoğun bakım servisine sevk edildi. Talihsiz kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Karakayışlı'nın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir de eski koca dehşeti: Kezzap attığı eski karısı öldü, kızı ise yaşam savaşında 4

KAÇAN KATİL ZANLISI HASTANEDE YAKALANDI

Olayın ardından yaya olarak kaçan katil zanlısı Hakan Ş.'nin, saldırı esnasında kendi ellerini de yakması üzerine saat 13.48 sıralarında tedavi olmak için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine giriş yaptığı tespit edildi. Emniyet güçlerinin hızlı koordinasyonuyla hastanede önlem alan jandarma ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Hastanedeki tedavisi polis gözetiminde devam eden zanlının, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir de eski koca dehşeti: Kezzap attığı eski karısı öldü, kızı ise yaşam savaşında 5

Annesini canı pahasına korumak isterken vücudunda ciddi yanıklar oluşan 13 yaşındaki M.N.Ş.'nin ise hastanedeki hayat mücadelesi devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma titizlikle sürdürürken, vahşetin yaşandığı sokakta polis ekipleri incelemelerini derinleştirdi.

İzmir de eski koca dehşeti: Kezzap attığı eski karısı öldü, kızı ise yaşam savaşında 6

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kezzap
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