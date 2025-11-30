HABER

Daha önce yangında zarar gören eski bina yağışlı havada çöktü

Mersin’in Tarsus ilçesinde daha önce yangında zarar gören eski bir bina yağmurla birlikte çöktü. Olay, ilçeye bağlı Şehitkerim Mahallesi’nde 3408 sokakta bulunan eski evlerde meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı Şehitkerim Mahallesi’nde 3408 sokakta bulunan eski evlerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden yangın nedeniyle hasar gören 3 binadan biri, gece boyunca etkili olan yağmurun ardından çöktü. Çökme anında yoldan geçen olmaması yaşanabilecek bir olumsuzluğu engelledi. Mahalle sakinlerinden Nuri Can Öztürk, eski binanın gece yağan yağmurdan dolayı çöktüğünü söyledi. Bölgeye gelen yetkililer ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Şehitkerim Mahallesi’nde çok sayıda eski metruk evlerin bulunduğu öğrenilirken, 9 Ekim 2025 tarihinde 3 eski evin yandığı ve bugün yıkılanında onlardan biri olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

