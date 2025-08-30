Damadını öldüren şüpheli tutuklandı! 30 kez şikayet etmiş

Olay, çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde meydana geldi. Uğur Deniz, 2 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Yılmaz Atak'ın evine gitti. Boşanmak istemediğini belirten 2 çocuk babası Deniz ile kayınpederi Yılmaz Atak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Yılmaz Atak, Deniz'e tabancayla 11 el ateş etti. Deniz, kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri Atak'ı gözaltına aldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Uğur Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Deniz'in cenazesinin Altınkaya köyünde toprağa verildi.

30 KEZ ŞİKAYET ETMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atak, tutuklandı. Atak'ın ifadesinde; damadı Uğur Deniz'in anlaşmalı boşanma teklifi ile eve geldiğini, burada ağır hakaretlerde bulunduğunu, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Yılmaz Atak'ın da bugüne kadar damadı Uğur Deniz hakkında kendisine hakaret edip, tehditte bulunduğu gerekçesiyle 30 kez şikayetçi olduğu belirtildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır