HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Damadını öldüren şüpheli tutuklandı! 30 kez şikayet etmiş

Aksaray'da kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Uğur Deniz'i (37) tabancayla 11 el ateş ederek öldüren Yılmaz Atak (59), tutuklandı.

Damadını öldüren şüpheli tutuklandı! 30 kez şikayet etmiş

Olay, çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde meydana geldi. Uğur Deniz, 2 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Yılmaz Atak'ın evine gitti. Boşanmak istemediğini belirten 2 çocuk babası Deniz ile kayınpederi Yılmaz Atak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Yılmaz Atak, Deniz'e tabancayla 11 el ateş etti. Deniz, kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri Atak'ı gözaltına aldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Uğur Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Deniz'in cenazesinin Altınkaya köyünde toprağa verildi.

30 KEZ ŞİKAYET ETMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atak, tutuklandı. Atak'ın ifadesinde; damadı Uğur Deniz'in anlaşmalı boşanma teklifi ile eve geldiğini, burada ağır hakaretlerde bulunduğunu, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Yılmaz Atak'ın da bugüne kadar damadı Uğur Deniz hakkında kendisine hakaret edip, tehditte bulunduğu gerekçesiyle 30 kez şikayetçi olduğu belirtildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!
Adana'da kayınpeder dehşeti! Eski damadını vurduAdana'da kayınpeder dehşeti! Eski damadını vurdu

Anahtar Kelimeler:
damat adayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Yer: Esenyurt! 'İç çamaşırı' tartışması faciaya dönüyordu: "Mahalle erkek görsün"

Yer: Esenyurt! 'İç çamaşırı' tartışması faciaya dönüyordu: "Mahalle erkek görsün"

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Özgür Özel ‘bütün partiler buna abone’ diyerek açıkladı: En kötümser anket sonucu!

Özgür Özel ‘bütün partiler buna abone’ diyerek açıkladı: En kötümser anket sonucu!

15-20 kişilik gruplarla gelip...

15-20 kişilik gruplarla gelip...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.