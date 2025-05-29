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Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Türkiye gündemi geçtiğimiz aylarda mide bulandıran bir olayı günlerce konuşmuştu. Kayseri'de ortaya çıkan damat kaynana yasak aşkı her detayıyla herkesi şoke etmişti. Tutuklanan ikilinin aldığı cezalar belli oldu. Damat da kayınvalide de aynı suçtan ceza alırken kızın annesinden şikayetçi olmaması dikkat çekti.

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Kayseri'nin Develi ilçesinde engelli kızının nişanlısıyla kaçan kadın, "tehdit" ve "yaralama" suçlarından 3 yıl 7 ay 15 gün hapis, damat adayı da aynı suçlardan 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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DAVAYA GÖRÜNTÜLÜ KATILDILAR

Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler D.Ş. (25) ve babası T.Ş. (52) ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar Güldane Ş. (46) ve Cuma D. (21) ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

GÖNÜL İLİŞKİSİNİ KABUL ETTİLER

Savunmalarında gönül ilişkisi yaşadıklarını kabul eden sanıklar Güldane Ş. ve Cuma D, suçlamaları reddetti.

Mağdur D.Ş. beyanında, sanık Cuma D. ile geçen yıl nişanlandığını söyledi. Sonrasında Cuma D'nin kendisini her zaman dövdüğünü ve tehdit ettiğini iddia eden D.Ş, sanık annesi Güldane Ş'nin ise kendisine şiddet uygulamadığını ifade etti.

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KIZI ANNESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hırsızlık iddiasına ilişkin bilgisi olmadığını dile getiren D.Ş, sanık Cuma D'den şikayetçi olduğunu, annesinden ise şikayetçi olmadığını belirtti.

EŞİ İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Müşteki T.Ş. ise birlikte kaçan 2 sanığın, evinde bulunan 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lirayı çaldığını ileri sürdü.

Bunların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğunu öne süren T.Ş, zararının giderilmediğini kaydederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 2 sanığın da iddianamede belirtilen suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma hakimi tarafından son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

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AYNI SUÇLARDAN CEZA ALDILAR

Mahkeme hakimi, sanık Güldane Ş'ye "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, "nitelikli basit yaralama" suçundan 13 ay 15 gün hapis cezası, sanık Cuma D'ye "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay ve "nitelikli basit yaralama" suçundan da 9 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, 2 sanığın "hırsızlık" suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine karar vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Engelli kızı D.Ş'nin nişanlısıyla kaçan anne Güldane Ş. ve damat adayı Cuma D'nin sosyal medya ile televizyon kanallarına yansıyan görüntüleri, dillendirilen iddialar ve şikayet sonrası şüpheliler İstanbul'da gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Dosya yetkisizlik kararıyla Develi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri damat kayınvalide
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