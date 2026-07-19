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Damda uyuyan kız çocuğu yorgun mermi ile ağır yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde damda uyuyan Suriye uyruklu Asmin A. (12), karın bölgesine isabet eden yorgun mermi ile ağır yaralandı.

Damda uyuyan kız çocuğu yorgun mermi ile ağır yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi'nde meydana geldi. Damda uyuyan Suriye uyruklu Asmin A.'nın karın bölgesine yorgun mermi isabet etti. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Asmin, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri, yorgun merminin ateşlendiği silahı ve şüpheliyi belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin
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