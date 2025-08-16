HABER

Danimarka Başbakanı Frederiksen: "Netanyahu bir problem haline geldi"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'e yönelik yaptırımları arttırmak istediğini belirttiği açıklamasında, "Netanyahu bir problem haline geldi" ifadelerini kullandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bölgede devam eden savaşa ilişkin bir açıklama yaptı. Frederiksen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir problem haline geldi" ifadelerini kullanarak, Danimarka'nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koltuğuna sahip olmaya devam ettiği dönemde İsrail'e yönelik baskıların arttırılmasına ilişkin çaba sarf edeceğini aktardı. Danimarkalı lider, ülkesinin uzun zamandır İsrail'in yanında yer aldığını ve bu desteği sürdürme konusunda kararlı olduğunu ancak, İsrail'in Netanyahu olmadan daha iyi bir konumda olacağını belirtti. Frederiksen ayrıca, mevcut İsrail hükümetinin ülkenin çıkarlarına aykırı davrandığını ve bunun İsrail halkının meselesi olduğunu söyledi.

"YAPTIRIMLARI EN BÜYÜK ETKİYİ OLUŞTURACAK ALANLARI HEDEF ALACAK ŞEKİLDE TASARLIYORUZ"

Frederiksen, "İsrail'e uygulanan baskıları arttırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık" ifadelerini kullandı. Ayrıca ticaret ve araştırma alanındaki yaptırımlara değinen Danimarka Başbakanı, "Siyasal baskının yanı sıra İsrailli yerleşimcilere ya da bakanlara ve hatta İsrail'in geneline yönelik yaptırımlar düşünüyorum. Henüz hiçbir şeyi gözardı etmiyoruz. Rusya konusunda olduğu gibi, yaptırımları en büyük etkiyi oluşturacağına inandığımız alanları hedef alacak şekilde tasarlıyoruz" dedi.

"GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZ KORKUNÇ VE TAM BİR FELAKET"

Danimarkalı lider, Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin de açıklamada bulunarak, İsrail'in devam eden saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmasını, "Kesinlikle korkunç ve tam bir felaket" olarak niteledi.

"DANİMARKA HAMAS'I ÖDÜLLENDİRMEK İSTEMİYOR"

Frederiksen, Danimarka'nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına ortak olup olmayacağına ilişkin soruları da cevaplayarak, "Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas'ı ödüllendirmek istemiyor" dedi.

(İHA)

16 Ağustos 2025
16 Ağustos 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
