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Danimarka'da 1874'ten bu yana en sıcak gün yaşandı

Danimarka'da resmi hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1874'ten bu yana bugün Odense yakınlarında ölçülen 37 derece, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

Danimarka'da 1874'ten bu yana en sıcak gün yaşandı

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü (DMI), ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Odense'de ölçülen 37 derece, 1874'te sıcaklık kayıtlarına başladığımızdan beri Danimarka'da ölçülen en yüksek sıcaklıktır." ifadelerine yer verdi.

Ulusal basın, en son sıcaklık rekorunun 1975’te Holstebro kentinde ölçülen 36,4 derece olduğunu, haziran ayı için ise en son 1947’de 35,5 dereceyle rekor kırıldığını anımsattı.

Danimarka'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının bazı bölgelerde şiddetli yağış ve rüzgara da neden olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka
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