Danimarka, en az bir yıl hapis cezası almış yabancıları sınır dışı etmeyi planlıyor

Son yıllarda artan şiddet ve cinsel istismar olaylarında ağırlıklı olarak faillerinin ülkedeki yabancı kökenli kişiler olması Danimarka hükümetini harekete geçirdi. Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hazırlanacak yasa tasarısı, şiddet ve cinsel istismar dahil olmak üzere işledikleri suçlar nedeniyle en az bir yıl hapis cezasına çarptırılan yabancı uyruklu sığınmacıların otomatik olarak sınır dışı edilmelerini öngörüyor. Göç politikalarındaki kuralların daha da sıkılaştırılmasını öngören yasa tasarısında, "Saldırı ve tecavüz gibi ciddi suçlardan hüküm giyen ve en az bir yıl hapis cezasına çarptırılan yabancı uyruklular sınır dışı edilmelidir" ifadelerine yer verildi.

TASARIDAKİ MADDELER

Beş maddelik yasa tasarısında, yasal statüsü olmadan ülkede bulunanların geri gönderilmeleri, Suriye ve Afganistan yönetimleri ile sınır dışı konularında iş birliği yapılması, gönüllü olarak ülkelerine geri döneceklere verilecek nakdi yardımların artırılması, ülkede yasal ikamet izni olmayanlara yönelik güvenlik kontrollerinin artırılması gibi maddeler yer alıyor.

Yasa tasarısı ayrıca cezalarını çekmiş olsalar dahi denetim yükümlülüklerine uymayan yabancıların ayak bileğine 1 yıl boyunca takip cihazı takılması, toplu yaşamın yoğun olduğu kamusal alanlardaki güvenlik kameralarının ve güvenlik personelinin artırılmasını da öngörüyor.

Yasa tasarısında en dikkat çeken maddelerden biri de sürekli oturum izinlerine sahip olsalar dahi mültecilerin bu izinlerinin geri alınmasını kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin yapılmasını içeriyor.

Danimarka hükümetinin şiddetle mücadele ve göç politikalarında yeni bir dönemi başlatacağı ifade edilen düzenlemenin 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

STOKLUND: "ÜLKEYİ TERK ETMELERİ ÇOK ÜZÜCÜ, SIKICI VE ZOR OLMALI"

Yasa tasarısını hazırlayan Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Rasmus Stoklund düzenlemeye ilişkin açıklamasında, "Ne yazık ki bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmış ancak henüz sınır dışı edilmemiş çok sayıda yabancı suçlu var. Birçoğumuz bunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu nedenle ciddi suçlar işleyen yabancıların ülkeden gönderilmesi için çok ihtiyaç duyulan sınır dışı etme kısıtlamalarını kolaylaştırıyoruz. Çünkü öncelikle suçluları değil, mağdurları korumanın zamanı geldi" dedi.

Stoklund, "Aynı zamanda, Danimarka'da yasa dışı olarak kalan ve kendilerine yüklediğimiz görevleri nasıl yerine getireceklerini anlamayan yabancılar için de kuralları sıklaştırıyoruz. Ülkeyi terk etmeleri çok üzücü, sıkıcı ve zor olmalı. Danimarka'yı terk edene kadar nerede olduklarını bilmeliyiz. Danimarka'da yerleri yok ve bu yüzden onları eve dönmeleri için daha çok zorlayacağız" diye konuştu.

FREDERİKSEN: "MAĞDURLARIN KENDİLERİNİN FAİL OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de düzenlenen basın toplantısında, "Avrupa devletlerinin bir araya gelip, suçlulardan ziyade ülkelerimizi korumayı tercih edeceğimizi söylemeleri doğru ve gereklidir" dedi.

Frederiksen, Orta Doğu'dan Danimarka'ya sığınmacı olarak gelen kişilerin asayiş sorunlarına neden olduğunu savunarak, "O zamanlar, mağdurların kendilerinin fail olacağını düşünmemiştik. Sizi temin ederim ki, ne yazık ki, birçoğu tam olarak öyle oldu" diye konuştu.

Danimarka'da mevcut yasal düzenleme, özel ve aile hayatını koruyan uluslararası anlaşmalar nedeniyle bu tür sınır dışı kararlarının otomatik olarak gerçekleşmesini engelliyor. Bu engelleyici düzenlemeyi değiştirmek isteyen Danimarka hükümeti, İngiltere ile birlikte, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yeniden ele alınması için de Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda da bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır