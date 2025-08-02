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Darıca’da doğal gaz borusu patladı, mahalleyi gaz kokusu sardı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, İSU ekiplerinin yaptığı altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Akşam saatlerinde yaşanan olay sonrası mahalleyi yoğun bir gaz kokusu sardı.

Darıca’da doğal gaz borusu patladı, mahalleyi gaz kokusu sardı

Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi Geylani Sokak’ta meydana geldi. Altyapı kazısı yapan İSU ekipleri, çalışma sırasında doğal gaz borusuna zarar verdi. Borunun patlamasıyla birlikte çevreye gaz sızdı.

Darıca’da doğal gaz borusu patladı, mahalleyi gaz kokusu sardı 1

Gaz kokusunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye PALGAZ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Darıca’da doğal gaz borusu patladı, mahalleyi gaz kokusu sardı 2

HASAR GÖREN DOĞAL GAZ BORUSU ONARILDI

Ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınarak sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. PALGAZ ekiplerinin müdahalesiyle sızıntı kısa sürede kontrol altına alınırken, hasar gören doğal gaz borusu onarıldı. Yapılan kontrollerin ardından kontrollü şekilde doğal gaz ve su akışı yeniden sağlanacak.

Darıca’da doğal gaz borusu patladı, mahalleyi gaz kokusu sardı 3

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Darıca doğal gaz
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