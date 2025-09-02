Darıca’da 8 ayda 3 bin 566 ton atık toplandı

Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen proje çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelindeki mahalle ve sokaklardan büyük hacimli atıkları düzenli olarak toplayarak çevre kirliliğini önlüyor, toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılarak ekonomiye katkı sağlıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü atık toplama çalışmalarıyla 2025 yılı içerisinde 3 bin 566 ton atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için aralıksız çalıştıklarını belirtti. Bıyık, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak bizim için gurur verici. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve sıfır atık konusunda başlatılan seferberliğe destek vermeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır