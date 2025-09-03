Dark Web nedir? Dark Web'te neler var?

İnternet kullanıcıları yapay zeka desteğiyle internette milyarlarca içeriğe hızlıca ulaşabiliyor. Dijital dünyaya erişim, kullanıcılara büyük bir kaynak ve erişim özgürlüğü tanıyor. Ancak internet de kendi içerisinde 3 başlığa ayrılıyor.

Chrome, Yandex ya da Bing gibi arama motorları "yüzey internet (surface web)" içeriklerine erişim sağlar. Bunlar günümüzde kullanılan ve ilgili tarayıcılardan erişebildiğiniz tüm verileri kapsamaktadır. Yüzey internet içerikleri genel olarak tarayıcılar üzerinden takip edilebilen, tarayıcılardan ulaşılabilen ve gerektiğinde kontrol edilebilen verileri kapsamaktadır.

Derin internet (Deep Web) ise çoğunlukla Dark Web'le karıştırılır ve illegal olarak yorumlanır. Oysa ki "derin internette" internet tarayıcılarında gözükmemesi tercih edilen içerikler yer alır. Bu içerikler güvenlik sebebi (e-posta bilgileriniz gibi) ya da belirli bir grup için tasarlanmış olması sebebiyle (üniversitelerin veri tabanları gibi) tarayıcılarda görünmezler. Buradaki anlam karmaşası derin internetin tarayıcılarda bulunmasının tarayıcılar tarafından engellendiği düşüncesidir. Oysa ki bu gizlilik, verileri giren tarafça talep edilebilmektedir.

Dark Web nedir?

Dark Web ise internetin hem en yanlış anlaşılan hem de yanlış amaçlarla kullanılan bölümüdür. Gizlilik için tasarlanmıştır ve bazı özel ağlarla (Tor Browser gibi) erişim sağlanabilmektedir. Teoride gizlilik ve özgürlük gibi tanımları olsa da suistimale çok açıktır. Bu sebeple adı illegal işlemlerle ve suçla anılır olmuştur. Günümüzde büyük bir bölümü organize suçların siber suçlarla birleşimi gibidir.

Dark Web'te neler var?

Dark Web'te bazı kitlelerin içerikleri de mevcuttur. Bu gruplar, gizlilik ve güvenlik endişesi sebebiyle yüzey internette paylaşamadıkları hayat şartlarını Dark Web'ten dünyaya duyurmaya çalışırlar.

Öte yandan Dark Web'in büyük bölümü illegal işler için kullanılmaktadır:

Uluslararası organize suç örgütlerinin para trafikleri ve kara para aklaması gibi işlemleri yapılır.

Siber suçlar için özel timler ve bot ekipleri gibi kişiler tutulabilir.

Çeşitli türlerde işkence, insan haklarını hiçe sayma ve insanlığın ortak değerlerine karşı suçlar gibi içerikler mevcuttur.

Kredi kartı dolandırıcılığı ve yasaklı madde tedariği gibi orta ve küçük çaplı suçlulara erişilebilir.

Dikkat edilmesi gerekenler