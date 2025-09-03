HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Dark Web nedir? Dark Web'te neler var?

İnternet tarayıcılarında milyarlarca veriye kolayca ulaşılabilmektedir. Literatürdeki belgelerin önemli bir kısmının da yüklenmesiyle birçok alanda internet, dünyanın en büyük tekil kütüphanesidir. Lakin ulaşılabilir genel internet deneyimi dijital dünyanın tamamı değildir. Dark Web dünyası internet kütüphanesinin gizemli ve karanlık bir yönüdür.

Dark Web nedir? Dark Web'te neler var?
Doğukan Bayrak

İnternet kullanıcıları yapay zeka desteğiyle internette milyarlarca içeriğe hızlıca ulaşabiliyor. Dijital dünyaya erişim, kullanıcılara büyük bir kaynak ve erişim özgürlüğü tanıyor. Ancak internet de kendi içerisinde 3 başlığa ayrılıyor.

Chrome, Yandex ya da Bing gibi arama motorları "yüzey internet (surface web)" içeriklerine erişim sağlar. Bunlar günümüzde kullanılan ve ilgili tarayıcılardan erişebildiğiniz tüm verileri kapsamaktadır. Yüzey internet içerikleri genel olarak tarayıcılar üzerinden takip edilebilen, tarayıcılardan ulaşılabilen ve gerektiğinde kontrol edilebilen verileri kapsamaktadır.

Derin internet (Deep Web) ise çoğunlukla Dark Web'le karıştırılır ve illegal olarak yorumlanır. Oysa ki "derin internette" internet tarayıcılarında gözükmemesi tercih edilen içerikler yer alır. Bu içerikler güvenlik sebebi (e-posta bilgileriniz gibi) ya da belirli bir grup için tasarlanmış olması sebebiyle (üniversitelerin veri tabanları gibi) tarayıcılarda görünmezler. Buradaki anlam karmaşası derin internetin tarayıcılarda bulunmasının tarayıcılar tarafından engellendiği düşüncesidir. Oysa ki bu gizlilik, verileri giren tarafça talep edilebilmektedir.

Dark Web nedir?

Dark Web ise internetin hem en yanlış anlaşılan hem de yanlış amaçlarla kullanılan bölümüdür. Gizlilik için tasarlanmıştır ve bazı özel ağlarla (Tor Browser gibi) erişim sağlanabilmektedir. Teoride gizlilik ve özgürlük gibi tanımları olsa da suistimale çok açıktır. Bu sebeple adı illegal işlemlerle ve suçla anılır olmuştur. Günümüzde büyük bir bölümü organize suçların siber suçlarla birleşimi gibidir.

Dark Web'te neler var?

Dark Web'te bazı kitlelerin içerikleri de mevcuttur. Bu gruplar, gizlilik ve güvenlik endişesi sebebiyle yüzey internette paylaşamadıkları hayat şartlarını Dark Web'ten dünyaya duyurmaya çalışırlar.

Öte yandan Dark Web'in büyük bölümü illegal işler için kullanılmaktadır:

  • Uluslararası organize suç örgütlerinin para trafikleri ve kara para aklaması gibi işlemleri yapılır.
  • Siber suçlar için özel timler ve bot ekipleri gibi kişiler tutulabilir.
  • Çeşitli türlerde işkence, insan haklarını hiçe sayma ve insanlığın ortak değerlerine karşı suçlar gibi içerikler mevcuttur.
  • Kredi kartı dolandırıcılığı ve yasaklı madde tedariği gibi orta ve küçük çaplı suçlulara erişilebilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

  • Dark Web'deki illegal içeriklere erişim ve hatta etkileşim, tespit edildiği takdirde çok ağır yaptırımlara sahiptir. Vaat edilen anonimlik olsa dahi bir anda Dark Web deneyiminizi size yapılan bir şantaj malzemesi olarak bulabilirsiniz.
  • Dark Web'de kontrol mekanizmasının olmaması dolandırıcılık, sahtekarlık ve veri hırsızlığı gibi suçların gündelik olanak işlenmesine sebep olur.
  • Dark Web kötücül yazılımla doludur. Bunlar sahip olduğunuz antivirüs programlarını aşabilir ve güvenlik duvarınızı etkisiz bırakabilir.
  • Yasaklı içeriklere erişmek hukuki yaptırımlara uğramanıza sebep olabilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılarMısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar
Nafaka ve boşanma davalarında yeni düzenleme geliyorNafaka ve boşanma davalarında yeni düzenleme geliyor

Anahtar Kelimeler:
dark web
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Uğurcan Çakır için canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı!

Uğurcan Çakır için canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı!

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Türkiye'de ilk olacak! TBMM'ye sunuldu

Türkiye'de ilk olacak! TBMM'ye sunuldu

Korkunç hastalık: Resmen içerden çürütüyor!

Korkunç hastalık: Resmen içerden çürütüyor!

Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.