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Darp sonucu hastanelik olan bebek devlet korumasına alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Denizli’de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki çocuğun tedavi sürecinin ardından devlet korumasına alınacağını, Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olunacağını açıkladı.

Darp sonucu hastanelik olan bebek devlet korumasına alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Denizli’de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki çocuğun tedavi sürecinin ardından devlet korumasına alınacağını, Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olunacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ‘Denizli’de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı’ şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Denizli şiddet çocuk
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