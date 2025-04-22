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Datça kıyılarında tedirgin eden görüntü! Köpek balıkları…

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Türkiye’nin ünlü tatil beldelerinden olan Muğla’nın Datça ilçesinden gelen bir görüntü korkuttu. Kıyıya yakın bir noktada görülen iki köpek balığı herkesi şaşkına çevirdi. İşte o anlar…

Muğla’nın Datça ilçesinde, kıyıya yakın bir noktada görülen iki köpek balığı vatandaşları hem şaşırttı, hem de tedirgin etti. Köpek balıkları, Datça Sevgi Yolu’nun alt kısmındaki ahşap iskele civarında su yüzeyine çıkarak bir süre gözlemlendi.

Açık denizden avlanmak için kıyı bölgesine geldikleri tahmin edilen köpek balıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerde, suyun hemen altında süzülen iki köpek balığının bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

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Olayın ardından bazı vatandaşlar iskeleden uzaklaşırken, bazıları ise ilgiyle köpek balıklarını izlemeye devam etti. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Datça köpek balığı
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