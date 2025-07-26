Datça’da karada 6 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde karada tespit edilen düzensiz göçmenler jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
26.07.2025 16:45
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Datça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Bozburun/Koldestim) ve Datça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
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