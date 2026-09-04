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DEAŞ'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi! Nefes kesen operasyon kamerada

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Doğukan Akbayır

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün dün akşam saatlerinde koordineli olarak düzenlediği DEAŞ operasyonu kapsamında 21 yaşındaki B.Ç. etkisiz hale getirilmişti. Eylem hazırlığında olan B.Ç.'ye düzenlenen operasyonun nefes kesen görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da dün düzenlenen DEAŞ operasyonunda Türkiye'de terör saldırısı planlandığı belirtilen teröriste yönelik operasyon düzenlendi. Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda 21 yaşındaki terörist B.Ç. polise ateş açtı.

DEAŞ lı terörist böyle etkisiz hale getirildi! Nefes kesen operasyon kamerada 1

1 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ateş açan teröriste ekipler karşılık vermiş ve terörist B.Ç. etkisiz hale getirilmişti.

DEAŞ lı terörist böyle etkisiz hale getirildi! Nefes kesen operasyon kamerada 2

Olay sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılan vatandaşın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

DEAŞ lı terörist böyle etkisiz hale getirildi! Nefes kesen operasyon kamerada 3

NEFES KESEN OPERASYON

DEAŞ'lı teröriste düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde teröristin güvenlik güçlerine ateş açtığı görüldü.

DEAŞ lı terörist böyle etkisiz hale getirildi! Nefes kesen operasyon kamerada 4

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terörist
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