DEAŞ'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi! Nefes kesen operasyon kamerada

İstanbul'da dün düzenlenen DEAŞ operasyonunda Türkiye'de terör saldırısı planlandığı belirtilen teröriste yönelik operasyon düzenlendi. Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda 21 yaşındaki terörist B.Ç. polise ateş açtı.

1 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ateş açan teröriste ekipler karşılık vermiş ve terörist B.Ç. etkisiz hale getirilmişti.

Olay sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılan vatandaşın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

NEFES KESEN OPERASYON

DEAŞ'lı teröriste düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde teröristin güvenlik güçlerine ateş açtığı görüldü.