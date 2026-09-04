Son dakika| Oya Lale Arslan gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Oya Lale Arslan hakkında, sanal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlattı. Arslan, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘Terör örgütü propagandası yapma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

DİJİTAL METARYALLERE EL KONULDU

Arslan'ın ikametinde de arama gerçekleştirildi. Aramada ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konulurken, söz konusu materyallerin soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi. Arslan hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.