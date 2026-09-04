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Mersin limanında kimyasal sızıntı! Hastaneye kaldırılanlar var

Mersin Limanı'nda kimyasal madde içinde bulunan bir konteynerın delinmesi sonucu sızıntı olduğu iddia edilirken, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaşananlarla ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama geldi.

Mersin limanında kimyasal sızıntı! Hastaneye kaldırılanlar var

Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi. İddiaya göre, yaşanan sızıntı nedeniyle limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu, çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı.

Gazdan etkilendiği öne sürülen çok sayıda çalışanın için bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ilgili kurum ekiplerinin de gönderildiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk ettiği bildirildi.

Mersin limanında kimyasal sızıntı! Hastaneye kaldırılanlar var 1

SIZINTININ SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi;

" 04 Eylül 2026 tarihinde saat 02.20 sıralarında, Mersin Uluslararası Limanı'nda bir iş kazası meydana gelmiştir. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince yapılan incelemede, iş makinesinin bir konteynerin üzerine devrilmesi sonucu sızıntı meydana geldiği ve etil akrilat olarak değerlendirilen maddenin çevreye yayılarak yoğun kokuya neden olduğu tespit edilmiştir. AFAD KBRN ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmamıştır. Tedbir amacıyla bölgede güvenlik alanı oluşturulmuş ve kısa sürede konteyner izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşınmıştır.

Mersin limanında kimyasal sızıntı! Hastaneye kaldırılanlar var 2

35 KİŞİNİN DURUMU İYİ

Yoğun kokudan etkilenen 35 kişinin genel sağlık durumları iyi olup sağlık gözetimleri sürdürülmektedir. Durumdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz .Olaya ilişkin çalışmalar, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızca titizlikle yürütülmektedir"

Mersin limanında kimyasal sızıntı! Hastaneye kaldırılanlar var 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kimyasal liman
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