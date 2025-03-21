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Debisi yükselen dere, Van Gölü kıyılarında renk değişikliğine yol açtı: "Böyle bir manzarayla ilk kez karşılaştık"

21.03.2025 18:12
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, karların erimesi ve yağışların etkisiyle debisi artan dereden akan su, Van Gölü kıyılarında renk değişikliğine neden oldu.

Debisi yükselen dere, Van Gölü kıyılarında renk değişikliğine yol açtı: "Böyle bir manzarayla ilk kez karşılaştık"

Ahlat-Tatvan kara yolunun bulunduğu bölgeden Van Gölü'ne akan derenin debisi, son günlerde etkili olan yağışlar ve karların erimeye başlamasıyla yükseldi.

Derenin göle döküldüğü kısımlarda akıntıyla oluşan renk değişimi, dronla görüntülendi.

İlçe sakinlerinden Yunus Nazlı, Van Gölü kıyısında akıntı nedeniyle suyun renginin kahverengiye dönüştüğünü söyledi.

"BÖYLE BİR MANZARAYLA İLK KEZ KARŞILAŞTIK"

Çamurlu akan derenin suyunun gölde renk değişimine yol açtığını belirten Nazlı, "Böyle bir manzarayla ilk kez karşılaştık. Bu manzarayı görüntülemeye çalıştık." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Van
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