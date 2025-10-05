HABER

Dedektif gibi iz sürdü! 15 ay önce çaldırmıştı, yerini buldu

Adana'da yaklaşık 15 ay önce yaşanan bir kavga sırasında telefonu çalınan bir kişi, "Bul" uygulamasından gelen sinyal üzerine yeniden umutlandı. Sinyali takip eden şahıs telefonunun olduğu yeri buldu ancak alamadı.

Emekli Kadir Acarlar (55) yaklaşık 15 ay önce Dilberler Sekisi'nde cep telefonuyla manzara videosu çekerken, tartıştığı şahıslar telefonunu çaldı. Acarlar, o günden sonra telefonunu bir türlü bulamadı. Ancak geçtiğimiz cuma günü Acarlar'a "Bul" uygulamasından çalınan telefonunun sinyali geldi. Bunun üzerine Acarlar, uygulamadan aldığı konum bilgisiyle Huzurevleri Mahallesi'ne gelerek adeta dedektif gibi iz sürdü. Uygulamanın gösterdiği noktaya ulaşan Acarlar, sinyalin bir apartmandan geldiğini tespit etti. Ancak binada 20 daire bulunması nedeniyle kime ait olduğunu belirleyemedi.

"SİNYALDEN TELEFONUNUN OLDUĞU YERİ BULDU AMA ONU ALAMIYOR"

Acarlar, "Telefonum yaklaşık 15 ay önce çalındı. Dilberler Sekisi civarında çekim yaparken bir kişi saldırdı. Dört kişiydiler; o boğuşma sırasında telefonumu alıp gittiler. Telefonumdan düne kadar bir haber yoktu. Dün bir mesaj geldi. Çalınan telefonumdan konum sinyali aldım. Konuma geldim ama bu apartmanda 20 daire var. Kime sorabilirim? Kolluk kuvvetlerinden telefonumu bulmalarını istiyorum. Ben o telefonu zaten zor almıştım. Gelirim düşük. 15 ay sonra sinyal verdi; demek ki telefonu ilk defa açtılar. Benden bir kod istediler. Sanırım telefonu açmaya çalışıyorlar. Konumu belli; polisin bulacağını umuyorum" dedi.

Acarlar, konumu tespit etmesine rağmen kendi imkânlarıyla bir sonuca ulaşamayacağını belirterek, "Bundan sonrası polisin işi" diye konuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

