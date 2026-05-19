Dedesini bıçaklayarak ağır yaralayan torun tutuklandı

Geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak’taki bir ikamette Musa G. (73) ile torunu Emir Musa G. (21) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmanın büyümesi sonrası dede, torunu tarafından sırtından, sol kolundan ve sol bacağından bıçaklandı. Ağır yaralanan yaşlı adam, yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, gözaltına alınan torunu Emir Musa G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emir Musa G., çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır