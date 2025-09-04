‘Değerli büyüğüm’ diyerek anlatmıştı! Özgür Çelik’in o sözlerinde dikkat çeken ‘Murat Kapki’ detayı

Siyasetin gündemine damga vuran son gelişmelerden biri CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi oldu. Kongre İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce iptal edildi. Verilen kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı.

'GEÇİCİ KURUL' ATANDI

Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri tedbiren görevden uzaklaştırılırken mahkeme tarafından Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat gürbüz ve Erkan Narsap 'Geçici Kurul' olarak atandı.

ÖZGÜR ÇELİK "DEĞERLİ BÜYÜĞÜM" DEMİŞTİ

Bu sırada Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği 8 Ekim 2023 tarihli kongreyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Kongrede Oğuz Kaan Salıcı 'billboard afişleri'nin çok fazla olduğunu söyleyip "İsraftır kardeşim" diyerek tepki göstermişti.

Özgür Çelik ise yanıt olarak "O kadar fazla olacağını ben de tahmin etmemiştim, beni çok seven bir büyüğüm yaptırmış" demişti.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çelik'in "Beni çok seven bir büyüğüm" dediği kişinin İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki olduğu öğrenildi.