Mücahit Birinci, Özgür Özel ve Murat Kapki'den şikayetçi oldu: "Bu kumpası kimin kurduğunu tek tek öğreneceğim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa'daki mitingde "Yarın saat 12:00'de çok önemli bir şey açıklayacağım" sözleriyle duyurduğu ve avukat Mücahit Birinci ile tutuklu Murat Kapki arasındaki rüşvet iddialarını içeren olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"ÖZGÜR ÖZEL’İ KİMLERİN DOLANDIRDIĞINI TEK TEK ÖĞRENECEĞİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan avukat Mücahit Birinci, kendisi hakkında "İBB soruşturmasında tutuklu Murat Kapki'den tahliye edilmesi için 2 milyon dolar istediği" iddiasını ortaya atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ve Murat Kapki'den şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayet dilekçesini de paylaşan Birinci, "Şikayetimin takipçisi olacağım. Öncelikle bu kumpası kimin kurduğunu, o belgelerin kimin hazırladığını, kimlerin Özgür Özel’e verdiğini ve Özgür Özel’i kimlerin dolandırdığını tek tek öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

"NE YAZIK Kİ HEVESİ KURSAĞINDA KALMIŞTIR"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Birinci, şu ifadeleri kullandı;

"Partisinin önemli bir belediye başkanının AK Parti’ye geçmesinin etkisini azaltmak için 15 gün önce eline tutuşturulan kağıda “mal bulmuş mağribi gibi” atlamış olmasının gerçek sebebi budur. Ama ne yazık ki hevesi kursağında kalmıştır.

Şikayetimin takipçisi olacağım. Öncelikle bu kumpası kimin kurduğunu, o belgelerin kimin hazırladığını, kimlerin Özgür Özel’e verdiğini ve Özgür Özel’i kimlerin dolandırdığını tek tek öğreneceğim.

Gelişmelerden kamuoyunu aşama aşama bilgilendireceğim."

Özgür Özel denen basiretsiz, kabiliyetsiz siyasi şahıstan bugün şikayetçi oldum.



Dün “iftiracı – yalancı” dediği bugün “iş adamı beyefendi” diyerek dünyanın en dürüst adamı gibi lanse ettiği üçkağıtçı tarafından dolandırılarak basın toplantısında şahsımı hedef almasının… pic.twitter.com/0wUnbGVImI — Mücahit Birinci (@birincimucahit) August 14, 2025

ÖZGÜR ÖZEL'İN '2 MİLYON DOLAR' İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00'de kameraların karşısına geçti. "AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" diyerek başladığı konuşmasında CHP lideri Özel, AK Partili avukat Mücahit Birinci hakkında gündeme damga vuracak bir iddiayı gündeme getirdi.

Özel şu ifadeleri kullandı;

"Geldik AK Parti'nin doğum günü hediyesine. Bu AK Toroslar çetesinin iltimat içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki, İBB AK Parti'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biri. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği, gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş biri.

Bu kişiye AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu arkadaş, Kapki'yle konuşur 31 Temmuz günü ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup "Bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan tıpış tıpış gideceksin..." Çeşitli isimleri vermesini, olaylarla bunları ilişkilendirmesini istiyor. Dünya kadar iddiayla, öyle bir ifade ki, fevkalade riskli, gazetecilere hakaret eden, CHP'nin bir türlü beceremedikleri, kurultayıyla ilgili bir hamle yapan, bir türlü yapamadıkları Fatih Keleş iftirasını oturtan, Ekrem başkana ve Murat Ongun'a dokunan bir ifadeyi ve 2 milyon dolar vermesi karşısında olacağını söylüyor. "Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın teminatın olacağım" diyor."