Dehşet ailesi! Öldürüp ormana gömmüşlerdi, türbe yanında çocuk cesedi bulundu... Fransa-Türkiye-Suriye hattındaki sır

Nakliyeci Binali Aslan'ı öldürüp Tarsus'ta ormana gömdükten sonra Suriye'ye kaçan Fransa ve Türk vatandaşlığına sahip 14 kişilik aileyle ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Temmuz ayında jandarmaya saldırdıkları için 1 ay cezaevinde kalan ailenin yaşadığı Gaziantep'teki türbe yanında 12-13 yaşlarında çocuk cesedi bulundu. Nakliyeci Aslan'ı öldüren ailenin Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen 6 üyesinin sorgulandığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü öğrenildi.

Devrim Karadağ

Ankara'da AŞTİ'de nakliyecilik yapan 3 çocuk babası 65 yaşındaki Binali Aslan'la 21 Eylül 2025'te yanına gelen iki kişi, ailesiyle Mersin'e gitmek için anlaştı. 14 kişilik aileyi aracına alarak yola çıkan Binali Aslan'ın bir süre sonra cep telefonu kapandı.

Ailesi tarafından kayıp müracaatının yapılmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Aslan'ın aracının önce Mersin'e daha sonra da Hatay'a gittiği belirlendi.

MİT DEVREYE GİRDİ

Araç içindeki şüphelilerin yasadışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlenince Milli İstihbarat Teşkilatı devreye girdi.

ÇATIŞMA ÇIKTI, ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİLER

Zanlıların İdlib'de olduğu belirlenince Suriye İç Güvenlik Servisi tarafından operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 14 kişilik aileden baba Vahdi, anne Meryem ile Ayşe, Abdullah Ömer, Abdurrahim, Yakub, Muhammed ve Ahmed Bahaeddin Aksoy ölü olarak ele geçirildi.

6 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETRİLDİ

Aksoy ailesinden 2'si yaralı 6 kişi de yakalanarak Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İTİRAF GELDİ: ÖLDÜRÜP, ORMANA GÖMDÜK

Zanlılar, AŞTİ'de anlaştıkları ve daha sonra yolda öldürdükleri nakliyeci Aslan'ı Tarsus'ta ormana gömdüklerini itiraf etti.

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan sır ailenin 8 üyesi Gaziantep Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.

SIR PERDESİ ARALANIYOR! YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Kayseri Talas nüfusuna kayıtlı ailenin Fransa ve Türkiye vatandaşlıklarının bulunduğu, Gaziantep'te Nurdağı'ndaki Ökkeşiye Türbesi'nin yanında karavanda uzun süre yaşadığı, 5 Temmuz'da Gaziantep'te karıştıkları trafik kazasının ardından kullandıkları aracın gümrük kaçağı çıkması sonrasında araca el koyan jandarma ekiplerine saldırdıkları için gözaltına alınıp tutuklandıkları ortaya çıktı.

TÜRBE YANINDA ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Jandarma'ya saldırdıktan sonra gözaltına alınan ailenin yaşadığı türbenin yanında yapılan aramada ise Aksoy ailesinin kendi yaptığı bir mezar bulundu. Açılan mezarda 12-13 yaşlarında çocuk cesedi bulundu.

Cesetten alınan numuneler Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, baba Vahdi Aksoy'dan kan örnekleri alındı. Bulunan cesedin Vahdi Aksoy ile karısı Meryem Aksoy'un çocukları olduğu belirlendi.

Engelli olduğu belirtilen çocuğunun ölümünün bildirilmeden türbe yanına defnedildiği, çocuğun kesin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ailenin 2023 yılına kadar Fransa'da yaşadığı, daha sonra Türkiye'ye geldiği, Suriye'deki çatışma bölgeleriyle de irtibatlarının bulunduğu öğrenildi. Nakliyeci Aslan'ı şehit eden ailenin Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen 6 üyesinin sorgulandığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü öğrenildi.

