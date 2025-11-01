Bursa'da dehşet anlar! Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: Motosiklet alev aldı, akaryakıt istasyonuna devrildi!

Bursa'nın İznik ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerden biri alev alarak akaryakıt istasyonuna devrildi. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET ALEV ALDI, AKARYAKIT İSTASYONUNA DEVRİLDİ

Kaza, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü A.T. (15) yönetimindeki 16 AZP 160 plakalı motosiklet ile Y.Y. (17) idaresindeki 16 BVG 129 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden biri alev aldı ve yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna devrildi.

HIZLI MÜDAHALE İLE FACİA ÖNLENDİ

Alevleri fark eden akaryakıt istasyonu çalışanı, yangın tüpüyle hızla müdahale ederek faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan iki genç sürücü, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korku dolu anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır