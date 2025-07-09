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Dehşete düşüren cinayet! Arkadaşının motosikletini tamir etmeyen 16 yaşındaki genci döner bıçaklarıyla katlettiler!

İstanbul'da dehşete düşüren cinayet... Arkadaşının motosikletini tamir etmesini istediği 16 yaşındaki Yusuf Demirci, üç kişinin döner bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Dehşete düşüren cinayet! Arkadaşının motosikletini tamir etmeyen 16 yaşındaki genci döner bıçaklarıyla katlettiler!

Olay,Yeni Mahalle'de bir sokakta 06 Temmuz Pazar gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, arkadaşı, Yusuf Demirci’den (16) motosikletini tamir etmesini istedi.

SOKAĞA ÇAĞIRDILAR DÖNER BIÇAKLARIYLA SALDIRDILAR

Yusuf Demirci ise motosikleti tamir edemeyeceğini söyledi. İki arasında telefonda sözlü tartışma başladı ve arkadaşı Yusuf Demirci’yi Küçükçekmece’de bir sokağa çağırdı. Sokağa gelen Yusuf Demirci'ye onu bekleyen arkadaşı ve yanında bulunan 2 kişi döner bıçağıyla saldırdı.

Dehşete düşüren cinayet! Arkadaşının motosikletini tamir etmeyen 16 yaşındaki genci döner bıçaklarıyla katlettiler! 1

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demirci yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri döner bıçağı ile ağır yaralanan kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Şüpheliler bir süre sonra yakalanırken, yoğun bakımda 2 gün kalan Yusuf Demirci bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Dehşete düşüren cinayet! Arkadaşının motosikletini tamir etmeyen 16 yaşındaki genci döner bıçaklarıyla katlettiler! 2

'BIÇAKLAYANLAR OĞLUMUN EN YAKIN ARKADAŞLARI'

Baba Tahsin Demirci, "2 arkadaşın tartışmasından dolayı böyle olmuş, biz öyle biliyoruz. 3 arkadaş gelmişler Yusuf’u çağırmışlar. Motosikleti yaparsın, yapamazsın tartışması. 'Sen Kimsin lan' derken çocuğu bıçaklamışlar. Adalet inşallah tecelli eder. Ben ne yaşadıysam oda aynısını yaşasın. Bıçaklayanlar oğlumun en yakın arkadaşları. Şu an bir tane evladım orada. Başkalarının canı yanmasın" dedi.

Dehşete düşüren cinayet! Arkadaşının motosikletini tamir etmeyen 16 yaşındaki genci döner bıçaklarıyla katlettiler! 3

'ÇOCUĞUMU DOĞRAYARAK ÖLDÜRDÜLER'

Anne Nazan Demirci ise, "Sözlü tartışmadan sonra o, ona 'sen gel' diyor. Benim çocuğum daha 17 yaşındaydı. Birbirlerine laf söylemişler. 'Gel adam değilsin' şeklinde çocuğum dışarı çıkmış. Döner bıçaklarıyla çocuğumun bütün organlarını doğrayarak öldürdüler. Onlardan kimse bizi aramadı. Çocuğumu yaktılar başka anneler yanmasın. Ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum önce Allah’ın adaletine sonra onun adaletine güveniyorum. Benim çocuğumun kanını yerde bırakmayacağına inanıyorum. Benim çocuğum daha 16 yaşında. Eli ekmek tutmaya başlamıştı. Ben anne olarak yandım, bittim. Öldüm. Biz daha nasıl dayanırız. Biz onun düğününe gideceğiz derken cenazesini aldık. Başka aileler yanmasın" diye konuştu.

(DHA)

09 Temmuz 2025
09 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Küçükçekmece saldırı
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