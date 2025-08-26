Dehşete düşüren sokak röportajı! Pompalıyla havaya ateş açtı, etraftakiler hiçbir şey olmamış gibi izledi: "Herkesin canını alacağım"

Türkiye'de çocukların suça bulaşma oranı ciddi şekilde artarken, bu durum tepkileri de beraberinde getirdi. Son zamanlardaki birçok suç olayında yer alan yaşları 12 ila 17 arasında bulunan çocuklar, tartışma konusu oldu.

SOKAK RÖPORTAJINDA DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR

Durum ciddiyetini korurken, sosyal medyada dikkat çeken bir sokak röportajı gündem oldu. 'Sarı Mikrofon' adlı kanal Çorlu'da bulunan ve 'Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi' olarak adlandırılan Kore Mahallesi'ne gitti.

"BARZANİ AFFETMİYOR" DİYEREK POMPALIYLA DEFALARCA ATEŞ AÇTI

Röportajın bir bölümünde konuşan bir genç, "Barzaniler her yerde, rakipsiz. Her zaman her yerde, fark etmez" ifadelerini kullandı. O sırada başka bir çocuk ise "Beni çek beni, Barzani affetmiyor" diyerek pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

ETRAFTAKİLER DE SAKİNCE İZLEDİ

Etrafta çocukların ya da insanların olmasına aldırış etmeyen çocuk defalarca ateş ederken, orada bulunanların sakinliği ise dikkat çekti.

"UYARSAM BANA PATLATACAK"

Mahallede bulunan başka biri ise "Şimdi çocuğa desem ki atma diye, çıkacak bana patlatacak" dedi.

"HERKESİN CANINI ALACAĞIM"

Öte yandan havaya etrafa ateş açan çocuk, "Gençlere vermek istediğin bir mesaj var mı?" sorusuna da dehşete düşüren bir yanıt verdi. Çocuk, "Herkesin canını alacağım" diyerek tehdit savurdu.