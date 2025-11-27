'Delirten hastalık' kabusu: "1 yıldır konuşma, yemek, su yok"

Halk arasında ‘delirten hastalık’ olarak bilinen trigeminal nevralji, yüzde elektrik çarpması gibi şiddetli ağrılar sonucu kendini gösteriyor ve adeta hastaların hayatla olan bağını kesiyor. Kişiyi su dahi içmede zorlayan ağrılar ise cerrahi müdahale ile son bulabiliyor. Söz konusu hastalığın tanısını alan 57 yaşındaki Eyüp Edin de bu yılın başında şiddetlenen ağrılarına çözüm bulmak için Kütahya’dan İzmir’e geldi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun tarafından ameliyat edilen Eyüp Edin, yaşadıklarını ‘kabus’ olarak değerlendirerek anlattı.

BİR YILDIR SU BİLE İÇEMİYORDUM

Sol kaşının üstünde başlayan ağrılarının zaman içerisinde dayanılmaz boyutlara ulaştığını aktaran Eyüp Edin, 3 yıldır bu hastalığın tedavisi için mücadele ettiğini dile getirdi. Eyüp Edin, "Basit bir baş ağrısı değil. Dayanılmaz bir şey hastalığım nedeniyle işlerime ara verdim. Uyku yok, konuşma yok, yemek yok, su yok. Günlük hayatım inanılmaz etkilenmişti. Tanı bana 3 yıl önce konuldu. Hastalık ilk yıl çok hafif seyretti sonra sonra şiddeti artmaya başladı. İlk başta ilaç tedavisi uygulandı. Sadece 3 farklı ağrı kesici içiyordum. Ancak etki etmedi. Ağrılarım dinmeyince gittiğimiz bir hastanede sinirleri yakarak tedavi etmeye çalıştılar. Ancak onun da etkisi uzun sürmedi. Ankara, İstanbul, Eskişehir Gitmediğim şehir; görünmediğim doktor kalmadı. 2025 yılı benim için kabus gibi geçti" diye konuştu.

AMELİYATTAN SONRA AĞRIM KALMADI

Ağrılarının giderek şiddetlenmesi sonucu bir tanıdığının aracılığıyla Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun’a görünen Eyüp Edin, "Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun’un yanına geldiğimiz gün beni ameliyata aldı. Ameliyat sonrası ağrılarımdan eser yoktu. Hiç ağrım kalmamıştı. Şu an çok çok iyiyim. Bir gün yoğun bakımda yatırdılar. Fakat orada da erken uyandım. Hiç ağrım yoktu. Hastalığın bu şekilde ilerleyeceğini hiç tahmin etmemiştim. Boynumu kafamı tutamıyordum. Ne zaman ameliyata alındım ve ‘uyutuyoruz’ dediler, işte o zaman rahatladım" dedi.

İLAÇ TEDAVİSİ SONUÇ VERMEYİNCE AMELİYAT ÖNERİYORUZ

Hem Eyüp Edin’in durumu hakkında hem de hastalıkla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, "Halk arasında 'delirten hastalık' ya da 'intihar hastalığı' olarak bilinen Trigeminal Nevralji’nin ilk belirtileri diş ağrısı ile karıştırılır. Diş ağrısı gibi başlar, yüzün alt çene, orta çene ve göz çevresinde elektrik çarpması gibi 1- 2 saniye süren ağrılarla kendini gösterir. Hastalar ağrı geldiğinde; yemek yiyemez, dişini fırçalayamaz ve yüzünü yıkayamaz. Hastalar önce diş hekimine başvururlar ancak ağrıya çözüm bulamayınca beyin cerrahisi veya nörolojiye yönlendirilirler. Önce ilaç tedavisi başlanır. İlaç bu hastalığa kısmen fayda sağlar. Eğer hasta ilaçtan fayda görürse ikinci tedaviye gerek duyulmaz. İlacın fayda etmediği durumlarda alternatif veya cerrahi tedavi uygulanabilir. Ancak bu tedavilerden en kesin çözümü cerrahi tedavidir. Çünkü diğer yöntemlerde ilaç kullanımı mevcut ve kısa sürede hastalığın tekrar etmesi mümkün. Eyüp Bey’de ameliyat olmadan önce ilk ilaç tedavisi görmüş, sonra da iki kez yüzündeki sinirlerini yaktırmış. İkisinde de kısmen fayda görmüş" sözlerini kaydetti.

AĞRILI TEMAS CERRAHİ MÜDAHALE İLE KESİLİYOR

Trigeminal nevralji hastalığının beyincikteki trigeminal sinirine bir damarın temas etmesi sonucu ortaya çıktığını aktaran Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastalara son çare olarak cerrahi müdahalede bulunarak ağrılardan kurtulmalarına olanak tanınabiliyor. Cerrahi müdahale ile hastanın sinir ve damarının temas ettiği noktaya teflon yerleştirilerek temas kesiliyor ve hasta ameliyat sonrası ağrılarından kurtulabiliyor. Trigeminal nevralji yapısal bir hastalık. Bu hastalıkta en büyük yanılgı, ameliyatının çok riskli olduğunun düşünülmesi. Eskiden sanıldığı gibi zor bir ameliyat değil. Genellikle hasta ilaçlardan fayda görmediğinde ameliyat düşünülebilir."



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır