DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İttifak' açıklamasına yanıt! "Bu ittifak süreç ittifakıdır"

Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte tüm detaylar!

"ÇOK DEĞERLİ VE KIYMETLİ BULUYORUM"

Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreci sahiplenen bir yerden ilk defa bu kadar yapıcı, kapsayı ve sahiplenme gösterdiğine dikkat çekerek "Ben açıkçası konuşmayı çok değerli ve çok kıymetli buluyorum. Süreç açısından yapılması gerekenler ve bundan sonra atılacak olan adımlara dair önemli mesajlar vardı” dedi:

"Bunun yanı sıra geçmişe dair özellikle devletin yaptığı hataları ve bunu bir özeleştiri şeklinde sunması, faili meçhuller, Beyaz Toroslar, köy yapmalar, Kürtçe konuşmanın yasak olduğu dönemlere atıfta bulunması da bence açıkçası önemliydi. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde ben konuşmanın içerik olarak çok olumlu ve kapsayıcı, sahiplenici bir konuşma olduğunu düşünüyorum."

"DİYALOGLA, MÜZAKEREYLE, BİR ARAYA GELMEYLE SÜREÇ İLERLEYEBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın artık net bir çizgisi ve kararlılığı olduğunu ifade eden Buldan, şöyle konuştu:

"Bundan sonra olması gerekenlere dair önemli adımların atılacağına dair bir vurgu var. Süreç belli aşamalarıyla devam ediyor.

Bundan sonraki aşamalarında -kendisi de ifade etti- konuşarak özellikle diyalogla, müzakereyle, bir araya gelmeyle hem Cumhur İttifakı'nın hem DEM Parti'nin bu anlamda ortaklaşmasıyla bu sürecin ilerleyebileceğini de ifade etti. Bu da önemliydi."

"BU İTTİFAK SÜREÇ İTTİFAKIDIR"

Buldan, Erdoğan'ın "Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik” sözlerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'yla birlikte DEM Parti'nin süreç itibariyle ortak yol yürüyeceğinin bir mesajıydı bu.

Elbette ki biz DEM Parti olarak bu sürecin tam merkezindeyiz ama çözmesi gereken de Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla böyle bir birliktelik, ortaklaşma anlamlı olacaktır. Bence bunun adına süreç birlikteliği diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen mesaj, bu birlikteliğin süreç itibariyle olacağının da bir sinyaliydi.”