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Erdoğan 'üçümüz karar aldık' dedi, DEM Parti'den ilk tepki geldi: "Cumhurbaşkanı güzel dedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili tarihi konuşmasında AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin beraber yürüme kararı aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri siyasetin gündemine otururken; DEM Parti'den de ilk açıklama geldi. Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cumhurbaşkanı güzel dedi" şeklinde destek verdi.

Erdoğan 'üçümüz karar aldık' dedi, DEM Parti'den ilk tepki geldi: "Cumhurbaşkanı güzel dedi"
Devrim Karadağ

Terörsüz Türkiye ile kritik eşik aşılırken; terör örgütü PKK üyesi bir grup dün silahlarını yakmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevrilmişti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tarihi bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset gündemine oturan dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan üçümüz karar aldık dedi, DEM Parti den ilk tepki geldi: "Cumhurbaşkanı güzel dedi" 1

"AK PARTİ, MHP VE DEM ÜÇLÜ OLARAK BU YOLDA BERABER YÜRÜME KARARI VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Daha güzel şeyler olacak. AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok." ifadelerine yer verdi.

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DEM PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Türkiye siyasetini derinden etkileyecek sözlere DEM Parti'den de destek geldi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cumhurbaşkanı güzel dedi" şeklinde paylaşım yaptı. Gergerlioğlu paylaşımında, "CB güzel dedi. '..Daha güzel şeyler olacak. AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok.." ifadelerini kullandı.

Erdoğan üçümüz karar aldık dedi, DEM Parti den ilk tepki geldi: "Cumhurbaşkanı güzel dedi" 2

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Ömer Faruk Gergerlioğlu Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti Terörsüz Türkiye
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