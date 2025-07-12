Erdoğan 'üçümüz karar aldık' dedi, DEM Parti'den ilk tepki geldi: "Cumhurbaşkanı güzel dedi"

Terörsüz Türkiye ile kritik eşik aşılırken; terör örgütü PKK üyesi bir grup dün silahlarını yakmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevrilmişti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tarihi bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset gündemine oturan dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AK PARTİ, MHP VE DEM ÜÇLÜ OLARAK BU YOLDA BERABER YÜRÜME KARARI VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Daha güzel şeyler olacak. AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok." ifadelerine yer verdi.

DEM PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Türkiye siyasetini derinden etkileyecek sözlere DEM Parti'den de destek geldi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cumhurbaşkanı güzel dedi" şeklinde paylaşım yaptı. Gergerlioğlu paylaşımında, "CB güzel dedi. '..Daha güzel şeyler olacak. AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok.." ifadelerini kullandı.